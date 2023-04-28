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Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var

Ankara’da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

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Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İHA'nın haberine göre çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol dışına savrulurken, minibüs refüje düşerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

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Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

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Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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