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Ankara'da korkunç ölüm! 30'uncu kattan yere düştüler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir inşaatın 30. katından düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Ankara'da korkunç ölüm! 30'uncu kattan yere düştüler - Resim: 1

Ayvalı Mahallesi'ndeki yapımı devam eden bir inşaatın 30. katında çalışan H.İ. ile İ.Ö. henüz belirlenemeyen sebeple yere düştü.

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Ankara'da korkunç ölüm! 30'uncu kattan yere düştüler - Resim: 2

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ankara'da korkunç ölüm! 30'uncu kattan yere düştüler - Resim: 3

Görgü tanığı Y.Y., olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Büyük bir ses duyunca yukarıya baktım. 2 işçinin hızlı bir şekilde yere doğru düştüğünü gördüm. Benim gördüğüm 3 kişiydi ama 2 kişi diyorlar. İkisi de yıldırım hızıyla aşağı düştü. Çok büyük bir gürültü oldu. Yere baktığımda işçilerin yüzüstü yerde yattığını gördüm."

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Ankara'da korkunç ölüm! 30'uncu kattan yere düştüler - Resim: 4
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