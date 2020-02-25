Ankara'da Koronavirüs alarmı ! İlk görüntüler geldi
Tahran- İstanbul seferini yapan THY uçağı bir yolcuda koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara'ya yönlendirildi. Sağlık Bakanı Koca bu konuyla ilgili açıklama yaptı.
İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle dönmek isteyen Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya getirildi. 132 yolcu ve mürettebat, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla gözlem altında tutulacak.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, komşu ülke İran'da da ölümlere yol açtı. Türkiye, salgının İran'da da görülmesi üzerine sınır kapılarında tedbirlerini artırdı.
İran'da yaşayan Türk vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye dönmek isteyenler için özel sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağı, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.