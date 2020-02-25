Ankara'da Koronavirüs alarmı ! İlk görüntüler geldi

İran'da yaşayan Türk vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye dönmek isteyenler için özel sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağı, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.