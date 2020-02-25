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  3. 25 Şubat 2020 14:45

Ankara'da Koronavirüs alarmı ! İlk görüntüler geldi

Tahran- İstanbul seferini yapan THY uçağı bir yolcuda koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara'ya yönlendirildi. Sağlık Bakanı Koca bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ankara'da Koronavirüs alarmı ! İlk görüntüler geldi

İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle dönmek isteyen Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya getirildi. 132 yolcu ve mürettebat, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla gözlem altında tutulacak.

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Ankara'da Koronavirüs alarmı ! İlk görüntüler geldi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, komşu ülke İran'da da ölümlere yol açtı. Türkiye, salgının İran'da da görülmesi üzerine sınır kapılarında tedbirlerini artırdı.

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Ankara'da Koronavirüs alarmı ! İlk görüntüler geldi

İran'da yaşayan Türk vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye dönmek isteyenler için özel sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağı, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

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Ankara'da Koronavirüs alarmı ! İlk görüntüler geldi

Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat, ilk kontrollerinin ardından havalimanında bekleyen ambulanslarla karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledildi. Yolcular, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

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