  4. Ankara'da mevsimin ilk karı düştü: Lapa lapa kar yağdı

Başkent Ankara, Aralık ayının ilk gününde kışa merhaba dedi. Kentte mevsimin ilk karı, Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.

Kaynak: İHA
Ankara'da mevsimin ilk karı düştü: Lapa lapa kar yağdı - Resim: 1

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, başta Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalarda etkisini gösterdi. Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Kar yağışının ardından bölge kartpostallık görüntüler oluştu.

Ankara'da mevsimin ilk karı düştü: Lapa lapa kar yağdı - Resim: 2

Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ankara'da mevsimin ilk karı düştü: Lapa lapa kar yağdı - Resim: 3
