Ankara'da ortalık savaş alanına döndü
Başkentte, kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında başlayarak diğer dükkanlara sıçrayan yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı. 2
Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışması yaptığı yangında, birçok dükkanın kullanılmaz hale geldiği görüldü. Dükkanların önlerindeki araçlar da büyük zarar gördü.