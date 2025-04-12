Ankara'da özel çocukların aileleri ayağa kalktı: AVM önünde protesto!

Dernek adına açıklama yapan Avukat Cansu Korkmaz, "Yaşanan olaydan haberdar olduktan sonra TİHEK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ihbarda bulunduk. Yapılan bu uyulama doğrudan ve dolaylı ayrımcılık ve eşitlik ilkesinin ihlalidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesi ve ayrımcılık yasağına aykırı bir durum. Her çocuğun akranları ile beraber oyun hakkı vardır. Bu hak aynı eğitim, sağlık, barınma, yaşama gibi çocuğun en temel hak ve özgürlüklerinden biridir. Hiçbir surette çocuklar oyun hakkını kullanmaktan mahrum bırakılamaz. TDSD olarak bu ihlalin karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.