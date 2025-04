Ankara'da özel çocukların aileleri ayağa kalktı: AVM önünde protesto!

Down sendromlu M.A.Y., dün öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile gittiği Etimesgut ilçesindeki alışveriş merkezi içinde yer alan oyun alanına görevliler tarafından alınmadı. Diğer çocuklar oyun alanında eğlenirken, down sendromlu M.A.Y.'nin dışlanmasına öğretmeni tepki gösterdi ve o anlara ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Etimesgut Belediyesi, söz konusu işletmede inceleme yaptı. İnceleme sonucu ruhsatsız olduğu ortaya çıkan oyun alanı mühürlendi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletme hakkında TCK’nın ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.