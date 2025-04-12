Ankara'da özel çocukların aileleri ayağa kalktı: AVM önünde protesto!
Ankara'da 7 yaşındaki down sendromlu çocuğun alınmadığı oyun alanının bulunduğu alışveriş merkezinin önünde toplanan özel çocukların aileleri, protestoda bulundu.
Down sendromlu M.A.Y., dün öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile gittiği Etimesgut ilçesindeki alışveriş merkezi içinde yer alan oyun alanına görevliler tarafından alınmadı. Diğer çocuklar oyun alanında eğlenirken, down sendromlu M.A.Y.'nin dışlanmasına öğretmeni tepki gösterdi ve o anlara ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Etimesgut Belediyesi, söz konusu işletmede inceleme yaptı. İnceleme sonucu ruhsatsız olduğu ortaya çıkan oyun alanı mühürlendi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletme hakkında TCK’nın ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
AİLELERDEN TEPKİ
Bugün de Türkiye Down Sendromu Derneği’nin çağrısı ile alışveriş merkezi önünde toplanan özel gereksinimli çocukların aileleri duruma tepki gösterdi. Aileler, “Oyun her çocuğun hakkıdır”, “Eşitlik istiyoruz” sloganları atıp, dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi.
Dernek adına açıklama yapan Avukat Cansu Korkmaz, "Yaşanan olaydan haberdar olduktan sonra TİHEK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ihbarda bulunduk. Yapılan bu uyulama doğrudan ve dolaylı ayrımcılık ve eşitlik ilkesinin ihlalidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesi ve ayrımcılık yasağına aykırı bir durum. Her çocuğun akranları ile beraber oyun hakkı vardır. Bu hak aynı eğitim, sağlık, barınma, yaşama gibi çocuğun en temel hak ve özgürlüklerinden biridir. Hiçbir surette çocuklar oyun hakkını kullanmaktan mahrum bırakılamaz. TDSD olarak bu ihlalin karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.
'HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MUAMELE GÖRDÜK'
Sosyal medyada öğrencisinin oyun alanına alınmadığını duyuran özel eğitim öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, velilerin evde kalmamasını, dışarı çıkıp sosyalleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyorum. Öğrencimi sosyalleşmesi için götürdüğüm bir oyun alanında hak etmediği bir muameleyi gördüm. Bu üzücü haber son haberimiz olsun ve onların güzel günlerine eşlik ederken haber yapalım istiyorum. Öğretmen arkadaşlarımdan, önce öğretmenler odasında, sonra sınıf içinde bu işler hakkında farkındalık oluşturacak etkinlikler, konuşmalar yapmalarını istiyorum" diye konuştu.