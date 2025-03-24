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Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara'da Güvenpark’ta gösteri düzenleyen gruba polis, müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var - Resim: 1

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi.

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Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var - Resim: 2

Kızılay Güvenpark’ta toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı.

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Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var - Resim: 3

Daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde yürümek isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polislere meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

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Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var - Resim: 4

Grup ile polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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