Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara'da Güvenpark’ta gösteri düzenleyen gruba polis, müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi.
1 / 8
Kızılay Güvenpark’ta toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı.
2 / 8
Daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde yürümek isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polislere meşale, şişe ve yanıcı madde attı.
3 / 8
Grup ile polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
4 / 8