Ankara'da sadece 4 aylık su kaldı! İşte Ankara'da barajların doluluk oranları
Ankara kasım ayını da kurak geçirdi. Hiç yağış olmaması durumunda şehrin sadece 4 ay yetecek suyu kaldı.
Ankara`nın barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 10`un altına düştü.
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AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI AZALDI
Barajlardaki aktif kullanılabilir su yüzdesi yüzde 7,88. Aktif kullanılabilir su miktarı da 124 milyon 839 metreküp.
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Hiç yağış olmaması durumunda barajlardaki su şehrin sadece 4 aylık ihtiyacını karşılayabilir durumda.
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ASKİ verilerine göre, başkentteki barajların genel durumu ise şöyle...
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