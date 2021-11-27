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  4. Ankara'da sadece 4 aylık su kaldı! İşte Ankara'da barajların doluluk oranları

Ankara'da sadece 4 aylık su kaldı! İşte Ankara'da barajların doluluk oranları

Ankara kasım ayını da kurak geçirdi. Hiç yağış olmaması durumunda şehrin sadece 4 ay yetecek suyu kaldı.

Ankara`nın barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 10`un altına düştü.

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AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI AZALDI
Barajlardaki aktif kullanılabilir su yüzdesi yüzde 7,88. Aktif kullanılabilir su miktarı da 124 milyon 839 metreküp.

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Hiç yağış olmaması durumunda barajlardaki su şehrin sadece 4 aylık ihtiyacını karşılayabilir durumda.

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ASKİ verilerine göre, başkentteki barajların genel durumu ise şöyle...

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