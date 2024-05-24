Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı
Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularına kapılarak park halindeki aracın altında sıkışan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
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Başkent'te öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı. Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.
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Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşarken; bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı.
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Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapadı.
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