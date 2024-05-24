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Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularına kapılarak park halindeki aracın altında sıkışan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı - Resim: 1
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Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı - Resim: 2

Başkent'te öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı. Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. 

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Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı - Resim: 3

Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşarken; bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı. 

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Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı - Resim: 4

Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapadı. 

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