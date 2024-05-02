Ankara'da sağanak yaşamı felç etti; Başkent sular altında
Ankara'da iki gündür devam eden kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşam alt üst oldu. Evler, iş yerleri sular altında bazı metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor....
Ankara'da iki gündür devam eden sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Birçok ilçede sağanak sele neden olurken, birçok ev ve iş yerini su bastı.
Suyla dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafiktekiler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.
EGO Genel Müdürlüğü, şehirde etkisini gösteren sağanak sonrasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Yenimahalle metro istasyonları arasında ulaşımın ring otobüsleri ile sağlanacağını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "Değerli vatandaşlarımız, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle, Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle İstasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır" denildi.