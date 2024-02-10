Ankara'da son seçim anketi sonuçları
Yerel seçimlere artık 1,5 aydan biraz fazla bir süre kala kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim anketleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Area Araştırma, Ankara'da "bu hafta sonu seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz" ve "belediye başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz" diye sordu. İşte anketin sonuçları...
Araştırma şirketi, bu hafta sonu bir milletvekili seçimi yapılsa seçmenin yönelimi nasıl olur sorusunun cevabını aradı. Ankete katılanlara "Bugün milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Milletvekilliği seçimlerine bakıldığında İYİ Parti'nin oy oranının düştüğü, Zafer Partisi'nin ise yükselişe geçtiği görüldü.
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Araştırmada belediye başkanlığı seçimleri için tercihler de soruldu. Belediye başkanlığı seçiminde halkın Mansur Yavaş'ı büyük farkla desteklediği görüldü. Diğer partilerin adayları ise Yavaş'ın çok gerisinde kaldı.
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Ankara'nın 1,2 ve 3'üncü seçim bölgelerinde adayların desteklenme oranları ise ankete göre şöyle oldu:
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