Ankara'da son seçim anketi sonuçları

Araştırma şirketi, bu hafta sonu bir milletvekili seçimi yapılsa seçmenin yönelimi nasıl olur sorusunun cevabını aradı. Ankete katılanlara "Bugün milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Milletvekilliği seçimlerine bakıldığında İYİ Parti'nin oy oranının düştüğü, Zafer Partisi'nin ise yükselişe geçtiği görüldü.