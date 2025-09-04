Ankara'da sürpriz zirve: Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konutunda bir araya geldi.
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti.
Görüşme öncesi konutunun önünde bir süre kurmaylarıyla sohbet eden Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.
Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. Bahçeli, Erdoğan'ın ayrılmasının ardından basın mensuplarını selamlayarak konutuna geçti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.
