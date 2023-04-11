Ankara'da Togg şov! Yan yana dizdiler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başlamıştı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştiren Bozdağ, aracın millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dilemişti.