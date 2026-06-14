Ankara'da trafikteki yol verme tartışmasında silah çeken polis görevden uzaklaştırıldı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte yol verme tartışması sırasında kalabalığa silah ve sopayla saldıran sürücünün polis memuru olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, şahsın görevden uzaklaştırıldığını ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafikte yol verme tartışması, adli bir vakaya dönüştü. Kalabalık bir gruba tabanca ve sopa ile saldıran kişinin polis memuru olduğunun anlaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü hızla harekete geçti. Sürücülerden biri, aracından aldığı tabanca ve sopayla diğer araçtaki kişilerin ve çevrede toplanan kalabalık grubun üzerine yürüdü.
Yaşanan arbede anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, elinde tabanca bulunan şahsın çevredekilere "Polisim ben zaten" şeklinde bağırdığı duyuldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine intikal eden asayiş ekipleri, silahla tehditte bulunan şahsı ekip aracıyla polis merkezine götürdü.
Görüntülerin ortaya çıkması ve şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili acil bir idari tasarrufta bulundu. Emniyetten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13 Haziran 2026 tarihinde Etimesgut ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili personel görevden uzaklaştırılmış olup, konu tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."