Ankara'da trafikteki yol verme tartışmasında silah çeken polis görevden uzaklaştırıldı

Görüntülerin ortaya çıkması ve şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili acil bir idari tasarrufta bulundu. Emniyetten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13 Haziran 2026 tarihinde Etimesgut ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun da taraf olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili personel görevden uzaklaştırılmış olup, konu tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."