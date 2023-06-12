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Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuş halde bulundu.

Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu - Resim: 1

İHA'nın haberine göre Ankara Yenimahalle'de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvan severler tarafından bulundu. 

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Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu - Resim: 2

İddialara göre, bölgede besleme yapan hayvan severler alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu.

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Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise telef olmuş halde bulundu.

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Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu - Resim: 4
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