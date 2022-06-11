Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı

''ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERE DİKKAT''

Bununla birlikte meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da, ''Ankara önümüzdeki iki 3 saat içerisinde dikkatli ve tedbirli olmalı şimşek ve yıldırım eşliğindeki gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtına olumsuzluklar yaratabilir. Fırtına, yağmur ve küçük çaplı dolu yağışı da şimşek ve yıldırımlarla birlikte başladı göz gözü görmüyor, görüş mesafesi 100 metreenin altına düştü'' paylaşımı yaptı.