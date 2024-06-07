Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu
Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
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Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.
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Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.
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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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