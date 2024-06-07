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Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu

Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu - Resim: 1
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Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

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Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu - Resim: 3

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.

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Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu - Resim: 4

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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