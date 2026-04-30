Ankara'da yol çalışmasında kemik parçaları ve kafatası bulundu!
Ankara Polatlı'da yol yapımı sırasında bulunan insana ait kemik parçaları ve kafatası, Türkiye gündemini sarsan 15 yıllık kayıp dosyasını yeniden açtı. Mahalle muhtarının "Savaş kalıntısı değil, yeni olabilir" dediği kemiklerin, 2011'den beri haber alınamayan B.K.'ya ait olup olmadığı araştırılıyor.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde devam eden yol yapım çalışmaları, yıllardır çözülemeyen gizemli bir kayıp vakasını yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Yenidoğan Mahallesi yakınlarında iş makineleriyle yürütülen kazı sırasında kepçe operatörü, toprağa gömülü halde insana ait kafatası ve kemik parçaları buldu.
Olay, boş bir arazideki köy bağlantı yolu çalışmaları sırasında meydana geldi. Kepçe operatörünün dikkati sayesinde fark edilen kemiklerin ardından bölgeye jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde kemiklerin bir insana ait olduğu kesinleşirken, cesedin durumu hakkında muhtardan çarpıcı bir açıklama geldi.
Bölgede incelemeleri takip eden Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, bulunan kemiklerin tarihi bir kalıntı olmadığını düşündüğünü belirtti. Özatmaca, "Burada yakın tarihte bir savaş yaşanmadı. Gördüğümüz kadarıyla kafatası, kol, bacak ve kaburga kemikleri yerinde. Kemiklerin çok eski olmadığını tahmin ediyoruz, sanki genç birine ait gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
Bulunan ceset kalıntıları, akıllara hemen 5 Nisan 2011’de Polatlı’da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 38 yaşındaki iki çocuk babası B.K.’yı getirdi. O dönem eşi S.K. tarafından kayıp ilanı verilen B.K. için yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalmış, olay "cesetsiz cinayet" iddiasıyla yargıya taşınmıştı.