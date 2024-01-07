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Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi

Ankara’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi - Resim: 1

Başkent'teki korkunç kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 26 araç arka arkaya kaza yaptı. 

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Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi - Resim: 2

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi - Resim: 3

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek kaldırılırken, inceleme başlatıldı.

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Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi - Resim: 4
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