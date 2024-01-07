Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi
Ankara’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Başkent'teki korkunç kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 26 araç arka arkaya kaza yaptı.
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Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek kaldırılırken, inceleme başlatıldı.
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