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  3. 08 Eylül 2018 13:12

Ankara'daki gizli yapı müze oluyor !

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda aldığı tedbirler doğrultusunda Ankara Kalesi'nin altına inşa edilen Kalealtı sığınağı müze oluyor.

Ankara'daki gizli yapı müze oluyor !

II. Dünya Savaşı döneminde Ankara Kalesi’nin altında adeta ikinci bir şehir oluşturuldu.

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Ankara'daki gizli yapı müze oluyor !

Hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet içerisinde çalışması için II. Dünya Savaşı yıllarında alınan tedbirler doğrultusunda Almanya’dan gelen destekle bin 200 metrekare alana kurulan sığınak, 3 bin 600 kişinin kısa süreli, bin 200 kişinin uzun süreli her türlü ihtiyacı karşılanmak üzere inşa edildi.

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Ankara'daki gizli yapı müze oluyor !

Her türlü saldırıya karşı 1940’lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen sığınak, çelik kapılarla korunuyor ve sığınağın üç giriş kapısı bulunuyor. Diğer iki kapının zamanla zemine oturmasından dolayı sığınağın yalnızca bir kapısı kullanılıyor.

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Ankara'daki gizli yapı müze oluyor !

Zamanın şartlarıyla her ayrıntının düşünüldüğü Kalealtı sığınağının genişliği 3,5-4 metre, yüksekliği ise 3 -3,5 metreye sahip.

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