Ankara'daki gizli yapı müze oluyor !

Hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet içerisinde çalışması için II. Dünya Savaşı yıllarında alınan tedbirler doğrultusunda Almanya’dan gelen destekle bin 200 metrekare alana kurulan sığınak, 3 bin 600 kişinin kısa süreli, bin 200 kişinin uzun süreli her türlü ihtiyacı karşılanmak üzere inşa edildi.

