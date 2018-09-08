Ankara'daki gizli yapı müze oluyor !
Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda aldığı tedbirler doğrultusunda Ankara Kalesi'nin altına inşa edilen Kalealtı sığınağı müze oluyor.
Hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet içerisinde çalışması için II. Dünya Savaşı yıllarında alınan tedbirler doğrultusunda Almanya’dan gelen destekle bin 200 metrekare alana kurulan sığınak, 3 bin 600 kişinin kısa süreli, bin 200 kişinin uzun süreli her türlü ihtiyacı karşılanmak üzere inşa edildi.
Her türlü saldırıya karşı 1940’lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen sığınak, çelik kapılarla korunuyor ve sığınağın üç giriş kapısı bulunuyor. Diğer iki kapının zamanla zemine oturmasından dolayı sığınağın yalnızca bir kapısı kullanılıyor.