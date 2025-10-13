Ankara'dan Sivas'a uzanan korkunç cinayetin nedeni de katilin cezası belli oldu
Sivas'ta biri 16 diğeri 22 yaşındaki 2 kardeşi korkunç bir şekilde öldüren ve cinayet için Ankara'dan Sivas'a geldiği belirlenen sanığa indirimsiz 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Sivas'ta evlerinde Umutcan Ş. (22) ve Melisa Ş. (16) kardeşleri öldüren H.S. (35), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında indirim uygulamazken, tüm cezaları üst sınırdan verdi. Kardeşlerin annesi A.Ş., "Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor. Nefes almaları bile hata. En ağır cezadan verdiler, sağ olsunlar. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Arkasındakileri de bulmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan Ş. ve Melisa Ş. kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri A.Ş. tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.
Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan H.S. olduğunu belirledi. Eve kamufle olup girerek binada 5 saat kalıp cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez'in Ankara'ya döndüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan H.S., çocukların 5 yıl önce kaybolan babası U.Ş.'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için A.Ş. ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen kardeşlerin babaları U.Ş.'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin H.S. olduğu belirlendi. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık H.S. hakkında Melisa Ş.'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Ş.'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, sanığın, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne A.Ş.'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.
Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Sanık H.S. tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan, SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Öldürülen çocukların anneleri A.Ş. ile avukatları salonda hazır bulundu. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da duruşmayı salonda takip etti. Duruşmada söz alan çocukların annesi A.Ş., "Ben bir anneyim, asılmasını istiyorum. Halen suçunu inkar ediyor. Hangi insan bunu yapar. Orada utanmadan oturuyor. 2 çocuğu öldürmek için ne istiyordu. Paraysa isteseydi, evse aldı zaten. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Ailenin avukatı Mehmet Ali Ada ise "Sivas'ın 100 yıllık geçmişinde herkesin içini sızlatan bir olay. Verilecek ceza ailenin acısını dindirmeyecek ama bundan sonra kimsenin bu tür şeyleri aklından geçirmemesi için önemli. Burada sanık hakkında verilecek kararın caydırıcılık ve ibret noktasında örnek olmasını arzu ediyoruz. Herhangi bir indirim yapılmamasını talep ediyoruz" dedi. Duruşmada son sözleri sorulan sanık H.S. ise yazılı savunmasını verdiğini ve suçsuz olduğunu, tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Aile çocukları ölmüş hala para peşinde koşuyor. Sözü edilen senet üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Senedi U.Ş.'in doldurduğu tespit edilmiştir, sadece imzalar değişiktir. Senetleri imzalayan U.Ş.'tir, ailenin tek derdi paradır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık H.S.’i, Melisa ve Umutcan Ş. kardeşleri öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne A.Ş.'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezaları üst sınırdan verirken, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.