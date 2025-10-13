Ankara'dan Sivas'a uzanan korkunç cinayetin nedeni de katilin cezası belli oldu

Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Sanık H.S. tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan, SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Öldürülen çocukların anneleri A.Ş. ile avukatları salonda hazır bulundu. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da duruşmayı salonda takip etti. Duruşmada söz alan çocukların annesi A.Ş., "Ben bir anneyim, asılmasını istiyorum. Halen suçunu inkar ediyor. Hangi insan bunu yapar. Orada utanmadan oturuyor. 2 çocuğu öldürmek için ne istiyordu. Paraysa isteseydi, evse aldı zaten. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Ailenin avukatı Mehmet Ali Ada ise "Sivas'ın 100 yıllık geçmişinde herkesin içini sızlatan bir olay. Verilecek ceza ailenin acısını dindirmeyecek ama bundan sonra kimsenin bu tür şeyleri aklından geçirmemesi için önemli. Burada sanık hakkında verilecek kararın caydırıcılık ve ibret noktasında örnek olmasını arzu ediyoruz. Herhangi bir indirim yapılmamasını talep ediyoruz" dedi. Duruşmada son sözleri sorulan sanık H.S. ise yazılı savunmasını verdiğini ve suçsuz olduğunu, tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Aile çocukları ölmüş hala para peşinde koşuyor. Sözü edilen senet üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Senedi U.Ş.'in doldurduğu tespit edilmiştir, sadece imzalar değişiktir. Senetleri imzalayan U.Ş.'tir, ailenin tek derdi paradır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.