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  3. 06 Mayıs 2018 14:55

İzmir'i sağanak yağış vurdu

İzmir'de etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'i sağanak yağış vurdu

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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İzmir'i sağanak yağış vurdu

Şehrin çeşitli yerinde rögarların tıkanması sonucu da göletler meydana gelirken işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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İzmir'i sağanak yağış vurdu

Balçova ilçesinde sel suları ve rögarın patlaması dolayısıyla iki iş yerini su bastı. İş yeri sahibi Serhat Tunca, yetkilileri defalarca aradıklarını belirterek, "1,5 saattir itfaiye bekliyoruz. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Rögarlar patladı. Mağduruz, dükkan 3-4 gün kapalı olacak. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

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İzmir'i sağanak yağış vurdu

Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan esnaf daha sonra gelen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

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