İzmir'i sağanak yağış vurdu

Balçova ilçesinde sel suları ve rögarın patlaması dolayısıyla iki iş yerini su bastı. İş yeri sahibi Serhat Tunca, yetkilileri defalarca aradıklarını belirterek, "1,5 saattir itfaiye bekliyoruz. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Rögarlar patladı. Mağduruz, dükkan 3-4 gün kapalı olacak. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

