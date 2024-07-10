Ankara'nın yanı başında: ''Cinli köy'' sessizliğe büründü
Ankara'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve heyelan tehlikesi ve köy alanının dar olması nedeniyle halkın bölgeyi terk etmesi ile sessizliğe bürünen Kayı köyü yıllara meydan okuyor.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı terk edilmiş Kayı köyü ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
1 / 15
Adını Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayılardan alan köy, çeşitli nedenlerden dolayı zamanla köy halkının bölgeyi terk etmesi ile sessizliğe büründü.
2 / 15
Köyde bulunan evlerin duvarlarındaki “Cinli köy” yazıları dikkat çekerken, yetiştirme yurdu ve çeşitli yapılar doğallıklarını koruyor.
3 / 15
Harabe halde bulunan eski Kayı köyündeki Hasan Dede Türbesi ise hala ziyaretçilerini ağırlıyor.
4 / 15