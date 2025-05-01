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Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Polatlı'da alt geçitler suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak: DHA
Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu - Resim: 1

Başkentte aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 

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Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu - Resim: 2

Polatlı ilçesinde ise sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. 

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Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu - Resim: 3

Şiddetli yağışla birlikte alt geçitler suyla kaplandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı. 

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Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu - Resim: 4

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma başlattı. 

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