Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu
Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Polatlı'da alt geçitler suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kaynak: DHA
Başkentte aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Polatlı ilçesinde ise sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.
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Şiddetli yağışla birlikte alt geçitler suyla kaplandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.
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Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma başlattı.
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