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Ankara'yı yaz ortasında sel aldı: Yollar göle döndü

Ankara'da ekili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı alt geçitleri su bastı.

Kaynak: DHA/İHA
Ankara'yı yaz ortasında sel aldı: Yollar göle döndü - Resim: 1

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım durdu.

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Ankara'yı yaz ortasında sel aldı: Yollar göle döndü - Resim: 2

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız." açıklamasını yaptı.

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Ankara'yı yaz ortasında sel aldı: Yollar göle döndü - Resim: 3
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