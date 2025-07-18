Ankara'yı yaz ortasında sel aldı: Yollar göle döndü
Ankara'da ekili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı alt geçitleri su bastı.
Kaynak: DHA/İHA
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım durdu.
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız." açıklamasını yaptı.
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