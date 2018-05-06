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  3. 06 Mayıs 2018 15:43

Ankara'yı yine sağanak vurdu

Ankara'nın Mamak ilçesindeki sel felaketinden sonra bugün de Keçiören'i sağanak yağış vurdu.

Ankara'yı yine sağanak vurdu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı. Altgeçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

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Ankara'yı yine sağanak vurdu

Mamak’ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti.

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Ankara'yı yine sağanak vurdu

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve işyerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu.

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Ankara'yı yine sağanak vurdu

Yollarda gölet oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç arızalandı.

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