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Anket paylaşıldı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri...

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Memur-Sen, memur ve memur emeklisinin maaş ve diğer beklentilerinin yer aldığı bir araştırma sonucu paylaşıldı.

Anket paylaşıldı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri... - Resim: 1

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu işvereni ilk teklifini sundu. Yetkili konfederasyon olarak memurları görüşmelerde temsil eden Memur-Sen, verilen teklifin Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin de altında kaldığını belirterek kabul etmedi. Bunun üzerine Memur-Sen, kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaşarak teklifin revize edilmesini talep etti.

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Anket paylaşıldı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri... - Resim: 2

Dijital ortamda gerçekleştirilen ve araştırma tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle yapılan ankette kıdem, cinsiyet, hizmet kolu ayırımlarına göre seçilmiş 50 bin kamu işçisi, sözleşmeden beklentilere ilişkin soruları cevapladı. Buna göre, Memur-Sen’in refah payı teklifine kamu görevlilerinin destek oranı yüzde 89 olurken, Memur-Sen konuyla ilgili olarak “Kamu görevlilerinin her toplu sözleşme döneminde hükümetten talep ettikleri ve geçmiş iki yılda hükümetin toplu sözleşme dışında yasal düzenleme yaparak vermek zorunda kaldığı refah payı talebi; enflasyonist ortamda haklı, her toplu sözleşmede gündeme gelmesi haliyle ise kalıcı bir teklif haline gelmiş durumdadır” açıklamasına yer verdi.

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Anket paylaşıldı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri... - Resim: 3

“Seyyanen zammın memur emeklilerine verilmemesi, emeklilik kararlarını olumsuz yönde etkiliyor”


Araştırmada, seyyanen yapılan 8 bin 77 lira ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmamasıyla beraber memur aylıklarıyla emekli aylıkları arasındaki ciddi bir fark oluştuğu ve bu farkın memurları nasıl etkilediği de soruldu.

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Anket paylaşıldı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri... - Resim: 4

. Buna göre kamu görevlilerinin yaklaşık yüzde 80’i seyyanen zammın emeklilere verilmemesinin emekliliği gelmiş memurların emeklilik kararlarını olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

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