Anket paylaşıldı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri...

Dijital ortamda gerçekleştirilen ve araştırma tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle yapılan ankette kıdem, cinsiyet, hizmet kolu ayırımlarına göre seçilmiş 50 bin kamu işçisi, sözleşmeden beklentilere ilişkin soruları cevapladı. Buna göre, Memur-Sen’in refah payı teklifine kamu görevlilerinin destek oranı yüzde 89 olurken, Memur-Sen konuyla ilgili olarak “Kamu görevlilerinin her toplu sözleşme döneminde hükümetten talep ettikleri ve geçmiş iki yılda hükümetin toplu sözleşme dışında yasal düzenleme yaparak vermek zorunda kaldığı refah payı talebi; enflasyonist ortamda haklı, her toplu sözleşmede gündeme gelmesi haliyle ise kalıcı bir teklif haline gelmiş durumdadır” açıklamasına yer verdi.