Anket sonuçları paylaşıldı: İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı?

8-11 Kasım arasındaki araştırmaya 1600 kişi katıldı. En çok 10 ismin oranlarının verildiği çalışmada ilk sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yer aldı. İkinci sıradakiyle arada bulunan yüzde 10'luk fark ise dikkatlerden kaçmadı.