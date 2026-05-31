''Anksiyetem tuttu'' diyerek polise çarpıp kaçan kadın sürücünün cezası çok ağır oldu
Adana'da trafik uygulamasında alkolmetre üflemeyi reddedip "Anksiyetem tuttu" diyerek polise çarpıp kaçan 26 yaşındaki Suudi Arabistanlı sürücü kaza yaptı. 1.04 promil alkollü çıkan ve ehliyeti daha önce daimi iptal edilmiş olan kadın sürücüye 557 bin lira rekor para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki uygulama noktasına giren 26 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu C.H. idaresindeki otomobil polis ekiplerince durduruldu.
Araçtan inmesi ve alkol testi yaptırması istenen kadın sürücü, "Anksiyetem tuttu" bahanesiyle alkolmetreye üflemeyi reddetti. Polisin biber gazlı müdahalesine rağmen dur ihtarına uymayan kadın, otomobiliyle bir polis memuruna çarparak hızla olay yerinden kaçtı.
Kaza sonrasında polis ekiplerince araçtan indirilen genç kadının yapılan kontrollerinde 1.04 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yapılan detaylı GBT ve belge sorgulamasında ise durumun vahameti daha da netleşti.
