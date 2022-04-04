Anlaşıldı; ''yenidünya'' da hayal olacak... Kilo fiyatını duyan şoke oldu
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerinden olan Mersin'de örtü altında turfanda yenidünya meyvesinin hasadı yapıldı, ilk hasadın kilogramı temsili olarak 200 TL'den alıcı buldu.
Her mevsim olduğu gibi turfanda da örtü altından sebze ve meyve üretimiyle ön plana çıkan Mersin'in Erdemli ilçesinde erik ile kayısı çağlasından sonra Malta veya sarıkız olarak da bilinen “yenidünya” meyvesinin ilk hasadı yapıldı.
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Üretici Halit Taner'in serasında 12 yıldır yetiştirdiği ağaçlardan sararan yeni dünya meyveleri tek tek toplandı.
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Ürünler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere alıcılara ulaştırılmak üzere 250 gramlık paketlere konularak hazır hale getirildi.
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Türkiye'de ilk yenidünya hasadı olması nedeniyle, toplanan ürünler temsili olarak 200 TL'den alıcı buldu.
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