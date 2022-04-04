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Anlaşıldı; ''yenidünya'' da hayal olacak... Kilo fiyatını duyan şoke oldu

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerinden olan Mersin'de örtü altında turfanda yenidünya meyvesinin hasadı yapıldı, ilk hasadın kilogramı temsili olarak 200 TL'den alıcı buldu.

Anlaşıldı; ''yenidünya'' da hayal olacak... Kilo fiyatını duyan şoke oldu - Resim: 1

Her mevsim olduğu gibi turfanda da örtü altından sebze ve meyve üretimiyle ön plana çıkan Mersin'in Erdemli ilçesinde erik ile kayısı çağlasından sonra Malta veya sarıkız olarak da bilinen “yenidünya” meyvesinin ilk hasadı yapıldı.

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Anlaşıldı; ''yenidünya'' da hayal olacak... Kilo fiyatını duyan şoke oldu - Resim: 2

Üretici Halit Taner'in serasında 12 yıldır yetiştirdiği ağaçlardan sararan yeni dünya meyveleri tek tek toplandı. 

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Anlaşıldı; ''yenidünya'' da hayal olacak... Kilo fiyatını duyan şoke oldu - Resim: 3

Ürünler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere alıcılara ulaştırılmak üzere 250 gramlık paketlere konularak hazır hale getirildi.

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Anlaşıldı; ''yenidünya'' da hayal olacak... Kilo fiyatını duyan şoke oldu - Resim: 4

Türkiye'de ilk yenidünya hasadı olması nedeniyle, toplanan ürünler temsili olarak 200 TL'den alıcı buldu.

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