Anlaşıldı zam yağmuru sürecek! Petrolde korkutan gelişme
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte ortaya çıkan arz darboğazı endişeleri nedeniyle sıkılaşan petrol piyasasına ikinci darbe Körfez'den geldi.
Rusya’nın Ukrayna işgalinin ve batının Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından sıkışan petrol piyasası, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan’ın Yemenli Husilerle girdiği çatışma nedeniyle ikinci bir riskle boğuşmak zorunda kalıyor.
Geçtiğimiz hafta Yemenli Husilerin Suudi Arabistan’ın petrol devi Saudi Aramco tesisini vurması sonrası petrol fiyatları artmıştı. Son olarak cuma günü de benzer bir saldırı haberi geldi.
Husiler bu kez Cidde’de yer alan Aramco tesislerini hedef aldı. Tesisin yakıt deposunda yangına neden olan saldırı sonrası Suudiler Yemen’e hava saldırıları başlattı.
Suudi Arabistan ayrıca petrol arzının risk altında olduğu konusunda uyarılarda bulunarak ABD’yi Husilerden gelen saldırılara karşı yardıma çağırdı.
ARZ ENDİŞELERİ FİYATLARI ARTIRIYOR
Yemenli Husilerin bu petrol tesislerine düzenlediği saldırılar dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından olan Suudi Arabistan’ın yapacağı üretim konusunda endişelerin armasına sebep oldu.
Arz endişeleri ise petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya başladı.