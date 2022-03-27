Anlaşıldı zam yağmuru sürecek! Petrolde korkutan gelişme

Geçtiğimiz hafta Yemenli Husilerin Suudi Arabistan’ın petrol devi Saudi Aramco tesisini vurması sonrası petrol fiyatları artmıştı. Son olarak cuma günü de benzer bir saldırı haberi geldi.

Husiler bu kez Cidde’de yer alan Aramco tesislerini hedef aldı. Tesisin yakıt deposunda yangına neden olan saldırı sonrası Suudiler Yemen’e hava saldırıları başlattı.