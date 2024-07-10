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Anne ile oğlu yangında can verdi

Konya'da tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu, yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
Anne ile oğlu yangında can verdi - Resim: 1

Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. 

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Anne ile oğlu yangında can verdi - Resim: 2

Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Anne ile oğlu yangında can verdi - Resim: 3

Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip E.Y.'yi (42) yaralı halde çıkardı. E.Y., ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

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Anne ile oğlu yangında can verdi - Resim: 4

Evde A.Y.'nin (80) ise cansız bedenine ulaşıldı. 

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