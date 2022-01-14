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Anne karnında koronavirüse yakalanmıştı... Minik bebekten haber var

Hatay'da doğumdan 10 gün önce COVID-19'a yakalan anne ve sezaryenle dünyaya geldikten sonra testi pozitif çıkan bebeği, yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından kavuştu.

Anne karnında koronavirüse yakalanmıştı... Minik bebekten haber var - Resim: 1

Suriye`deki iç savaş nedeniyle 6 yıl önce ailesiyle Hama`dan Hatay`a gelen 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Naome Gdero hamile kaldı.

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Anne karnında koronavirüse yakalanmıştı... Minik bebekten haber var - Resim: 2

Doğumuna 10 gün kala solunum sıkıntısı şikayetiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Gdero`nun COVID-19 testi pozitif çıktı.

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Anne karnında koronavirüse yakalanmıştı... Minik bebekten haber var - Resim: 3

Gdero`ya ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeği sezaryenle alındı.

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Anne karnında koronavirüse yakalanmıştı... Minik bebekten haber var - Resim: 4

Solunum sıkıntısı çeken bebeğin de yapılan PCR testinde COVID-19 olduğu belirlendi.

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