Anne karnında koronavirüse yakalanmıştı... Minik bebekten haber var
Hatay'da doğumdan 10 gün önce COVID-19'a yakalan anne ve sezaryenle dünyaya geldikten sonra testi pozitif çıkan bebeği, yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından kavuştu.
Suriye`deki iç savaş nedeniyle 6 yıl önce ailesiyle Hama`dan Hatay`a gelen 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Naome Gdero hamile kaldı.
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Doğumuna 10 gün kala solunum sıkıntısı şikayetiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Gdero`nun COVID-19 testi pozitif çıktı.
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Gdero`ya ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeği sezaryenle alındı.
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Solunum sıkıntısı çeken bebeğin de yapılan PCR testinde COVID-19 olduğu belirlendi.
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