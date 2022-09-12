Anne kız hastaneyi savaş alanına çevirdi; sebebi ise çıldırttı!

Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan S.Ç., hastaneye geldi. Annesi ile konuşan S.Ç., bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.