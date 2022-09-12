Anne kız hastaneyi savaş alanına çevirdi; sebebi ise çıldırttı!
Yalova’da anne kız geldikleri hastanenin acil servisini savaş yerine çevirip sağlık çalışanlarına saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülenirken saldırının sebebi şok etkisi yarattı.
Yalova’da hastaneye gelen anne ve kızı, hastane personeline saldırdı. Panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden T.Ç. (44), kızı S.Ç. (19) ile birlikte doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerini darp etti. Anne ve kızın hastaneyi birbirine kattığı saldırının nedeninin, doktorun serum takmaması olduğu öğrenildi.
Hastaneyi ayağa kaldıran olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan T.Ç., Yalova Devlet Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan T.Ç., serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti. T.Ç., serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.
Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan S.Ç., hastaneye geldi. Annesi ile konuşan S.Ç., bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde anne ile kızının, kadın doktora saldırdığı ve tokat atmaya çalıştığı daha sonra kendilerini engellemeye çalışan hemşireye tekme ve yumruk savurdukları, kadın güvenlik görevlisinin de ensesini sıkarak, saldırmaya çalıştıkları anlar yer aldı.