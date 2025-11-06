Anne-oğul 5 gündür kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan anne ile oğlunun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye H. ve 5 yaşındaki oğlu Osman H.'dan pazar gününden itibaren haber alınamıyor.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı.
Arama çalışmaları, Huriye H.'nın telefon sinyalinin son alındığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sebebiyle Köseali köyü mevkiinde yoğunlaştırıldı.
Anne ile oğlunun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.