Anne ve iki çocuğunun cesedi bulunmuştu! Kan donduran itiraf

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ö.Y., sorgusunda Ü.Y.'nin S.D.'nin kocası M.P. ile onun akrabası olan E.P.'yi da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini belirtti. S.D.'nin E.P. ile de ilişki yaşadığını iddia eden Ö.Y.'nin 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ü.Y.'nin kendisi de öldüreceğinden korktuğu için kimseye söylemediğini iddia ettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ö.Y.'nin cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.