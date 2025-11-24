Anneanne ile teyzesini yakarak öldüren sanığın savunması kahretti
Antalya'da evlerine benzin döküp ateşe vererek anneannesi ve teyzesini korkunç bir şekilde öldüren zanlı 2 kez ağırlaştırılmıi ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken vahşetin nedeni de ortaya çıktı.
Olay, 20 Ocak 2023'te Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. O.A., içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi H.Ç. ile birlikte yaşadığı daireye gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan O.A.'ın teyzesi F.K., tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. F.K., daha sonra alt kata indi. Bu kez O.A. ile F.K. arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. O.A., bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede; H.Ç. ile F.K.'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen O.A. ise hastaneye götürüldü.
Polis, hastanedeki tedavisinin ardından O.A.'ı gözaltına aldı. O.A.'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dedi. O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Tutuklu sanık O.A.'ın, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Adli Tıp tarafından sanığa 'Ceza ehliyeti tam' raporu verilmesi ile akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Duruşma savcısı, mütalaada sanığın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Duruşmada son sözünü söyleyen sanık, "Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden hiçbir zaman para istemedim. Kendisi bana ben para istemeden verdi. Sonra da verdiği paraları geri istedi. Ben de borçlu olduğum için ödeyemedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık O.A.'ın 'Kadına karşı yakarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırılmasına hükmetti. (DHA)