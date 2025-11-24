Anneanne ile teyzesini yakarak öldüren sanığın savunması kahretti

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından O.A.'ı gözaltına aldı. O.A.'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dedi. O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Tutuklu sanık O.A.'ın, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Adli Tıp tarafından sanığa 'Ceza ehliyeti tam' raporu verilmesi ile akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Duruşma savcısı, mütalaada sanığın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Duruşmada son sözünü söyleyen sanık, "Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden hiçbir zaman para istemedim. Kendisi bana ben para istemeden verdi. Sonra da verdiği paraları geri istedi. Ben de borçlu olduğum için ödeyemedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık O.A.'ın 'Kadına karşı yakarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırılmasına hükmetti. (DHA)