Annesi evde yalnız bıraktı diye mahalleyi ayağa kaldırdı!
İstanbul Kağıthane’de annesinin kendisini evde yalnız bırakmasına öfkelenen 26 yaşındaki S.G., girdiği sinir krizi sonucu evdeki eşyaları balkondan aşağı attı. Mahalleyi ayağa kaldıran ve polise kapıyı açmayan genç, olay yerine gelen kardeşinin çabasıyla ikna edildi.
Olay, dün saat 16.15 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi S.G.'nin (45) kendisini evde yalnız bırakarak dışarı çıkmasına sinirlenen S.G. (26), oturdukları dairede bir anda cinnet getirdi. Evdeki eşyaları parçalamaya başlayan genç, evde bulduğu çeşitli eşyaları balkondan aşağı fırlattı.
Mahallede yaşanan panik üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kapının açılmaması üzerine S.G.’nin kardeşini olay yerine çağırdı.
S.G., kardeşinin konuşmasının ardından ikna edilerek ekiplere kapıyı açtı. Polis tarafından kontrol altına alınan S.G., ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
S.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Atılan eşyalar ise S.G.'nin ailesi tarafından sokaktan toplandı. Olayla ilgili şikayetçi olunmadığı öğrenildi. (DHA)