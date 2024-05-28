Annesi onu 13 yaşında 2. kez doğurdu

Afyonkarahisar'da yaşayan Ü.Ç. ile Z.Ç.'ın ikinci çocuğu B.Ç.'a, doğuştan polikistik böbrek hastalığı teşhisi koyuldu. Ailesi, tanıdıklarının tavsiyesiyle B.Ç.'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. 2012 yılından beri Çocuk Nefroloji Bölümü'nde tedavisi yapılan B.Ç. için ailesi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavradan nakil başvurusunda bulundu. 2021 yılında kadavradan böbrek çıkmasına rağmen doku uyumsuzluğu nedeniyle B.Ç.'a nakil yapılamadı. Sağlık kontrollerine devam edilen B.Ç.'ın durumu kötüleşince doktorları diyaliz tedavisi ya da nakil önerisinde bulundu. 2 hafta diyaliz tedavisi gören B.Ç. için annesi ve babası nakil başvurusunda bulundu. B.Ç.'ın doku uyumu anne Ü.Ç. ile eşleşti. Detaylı tetkiklerin ardından Ü.Ç.'ın böbreği, oğlu B.Ç.'a başarıyla nakledildi. Annesi sayesinde yaşama tutunan B.Ç., sağlığına kavuştu.