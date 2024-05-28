Annesi onu 13 yaşında 2. kez doğurdu
Afyonkarahisar'da doğuştan böbrek hastalığı bulunan 13 yaşındaki minik çocuk, 12 yıl beklediği böbreğe kavuşarak hayata tutundu. Minik çocuğa böbreğini veren annesinin sevinci yüzünden okunuyordu...
Afyonkarahisar'da doğuştan polikistik böbrek hastalığı teşhisi konulan, 12 yıldır kadavradan nakil bekleyen B.Ç. (13), annesi Ü.Ç.'ın (37) bağışladığı böbrekle hayata tutundu. Nakil sonrası sağlığına kavuşan B.Ç., “Annem bana böbreğini verdiği için çok mutluyum ona çok teşekkür ederim. Doktor olmak istiyorum çünkü çocukları iyileştirmek istiyorum" dedi.
Afyonkarahisar'da yaşayan Ü.Ç. ile Z.Ç.'ın ikinci çocuğu B.Ç.'a, doğuştan polikistik böbrek hastalığı teşhisi koyuldu. Ailesi, tanıdıklarının tavsiyesiyle B.Ç.'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. 2012 yılından beri Çocuk Nefroloji Bölümü'nde tedavisi yapılan B.Ç. için ailesi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavradan nakil başvurusunda bulundu. 2021 yılında kadavradan böbrek çıkmasına rağmen doku uyumsuzluğu nedeniyle B.Ç.'a nakil yapılamadı. Sağlık kontrollerine devam edilen B.Ç.'ın durumu kötüleşince doktorları diyaliz tedavisi ya da nakil önerisinde bulundu. 2 hafta diyaliz tedavisi gören B.Ç. için annesi ve babası nakil başvurusunda bulundu. B.Ç.'ın doku uyumu anne Ü.Ç. ile eşleşti. Detaylı tetkiklerin ardından Ü.Ç.'ın böbreği, oğlu B.Ç.'a başarıyla nakledildi. Annesi sayesinde yaşama tutunan B.Ç., sağlığına kavuştu.
Böbrek nakline kadar giden süreçte yaşadığı zorlukları anlatan B.Ç., “Diyalize 2 hafta girmiştim. O sürecim iyi geçti. Ameliyata annemle birlikte girdik. Annem ayrı bir odaya alındı. Bana böbreğini verdiği için çok sevindim. Çok mutlu oldum" dedi.