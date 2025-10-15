Annesini ve kız kardeşini darbeden psikopat kamerada...

Olay, öğle saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. U.Ü., iddiaya göre aynı apartmanda farklı dairelerde oturduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenilen annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile tartıştı.