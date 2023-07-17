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  4. Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı

Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı

Turizm kenti Antalya’da termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendini Akdeniz’in serin sularına bıraktı.

Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı - Resim: 1

Dünya genelindeki El Nino sıcakları, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Turizm kenti Antalya'da son 3 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün de etkisini oldukça hissettirdi. 

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Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı - Resim: 2

 Dün gece 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 44 dereceye yükseldi. 

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Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı - Resim: 3

Nem oranının yüzde 19 ölçüldüğü kentte yakıcı güneş cadde ve sokakları boşaltırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

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Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı - Resim: 4

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar şemsiyelerini açarken, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi. 

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