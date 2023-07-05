Antalya açıklarında ölü yunus bulundu

Gökoğlu, “Özellikle yunuslar balıkçı ağını takip ederler. Ağdan balık çalarlar. Bu balık çalma sırasında ağzına ve dişlerine ağ dolanmış. Dolayısıyla kurtulamamış ve boğulmuş. Balıkçı bu ağı alırken onu görünce avcılığı yasak olduğu için almaktan korkmuş olabilir. Balıkçılar da yapabileceği bir şey yok, bu durumdan onlar da muztarip” dedi.