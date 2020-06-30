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  3. 30 Haziran 2020 14:18

Antalya Havalimanı'nda Covid laboratuvarı açıldı

Antalya Havaliamanı'nda yerli ve yabancı turistlerin 15 euro karşılığında koronavirüs testi yaptırabileceği laboratuvar hizmete açıldı.

Antalya Havalimanı'nda Covid laboratuvarı açıldı

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda kurulan laboratuvar, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.

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Antalya Havalimanı'nda Covid laboratuvarı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının, özellikle yoğun havalimanlarına Covid-19 laboratuvarı kurulması planlamaları kapsamında, Antalya'da çalışma gerçekleştirildi.

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Antalya Havalimanı'nda Covid laboratuvarı açıldı

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde İl Sağlık Müdürlüğünce, havayoluyla seyahat edecek yolcular için, 90 metrekare kapalı alana havalimanı sağlık birimi kuruldu.

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Antalya Havalimanı'nda Covid laboratuvarı açıldı

Ofis ve tetkik alanlarından oluşan laboratuvarda, yaklaşık 20 sağlık çalışanı dönüşümlü olarak 24 saat hizmet verecek. Biyolojik numune alma kabininde alınan numuneler, laboratuvar ortamında incelerek, 4-5 saat içinde, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak verilebilecek.

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