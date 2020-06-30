Antalya Havalimanı'nda Covid laboratuvarı açıldı
Antalya Havaliamanı'nda yerli ve yabancı turistlerin 15 euro karşılığında koronavirüs testi yaptırabileceği laboratuvar hizmete açıldı.
Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda kurulan laboratuvar, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının, özellikle yoğun havalimanlarına Covid-19 laboratuvarı kurulması planlamaları kapsamında, Antalya'da çalışma gerçekleştirildi.
Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde İl Sağlık Müdürlüğünce, havayoluyla seyahat edecek yolcular için, 90 metrekare kapalı alana havalimanı sağlık birimi kuruldu.
Ofis ve tetkik alanlarından oluşan laboratuvarda, yaklaşık 20 sağlık çalışanı dönüşümlü olarak 24 saat hizmet verecek. Biyolojik numune alma kabininde alınan numuneler, laboratuvar ortamında incelerek, 4-5 saat içinde, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak verilebilecek.