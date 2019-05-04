Antalya Mayıs ayında karlar altında ! 2,5 metrelik kar görenleri şoke etti

Mersin'in Anamur ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda vatandaşlar tarafından önceki gün çekilen fotoğraflar ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksek olması nedeni ile kışın aşırı kar yağışına maruz kalan yaylada birçok evin sadece çatı kısmının çok az bir bölümü göründü. Yaylada birçok ev kar yığınlarının altında kaldı.



