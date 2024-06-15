Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu
Kurban Bayramı için Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya tatilci akını yaşanırken yer bulamayan bazı tatilcilerin Antalya Valisi'ni arayarak "Sayın valim yer yok" dediği ortaya çıktı.
Kurban Bayramı tatili için en çok talebin olduğu Antalya'ya, 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist bekleniyor. Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali Vekili Hulusi Arat, 2,7 milyon olan kent nüfusunun, bayramda 4 milyona ulaşacağını belirtti.
Kurban Bayramı tatilinde en yoğun talebin yaşandığı Antalya'ya, kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor.
Antalya'nın Belek, Kundu-Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde birçok otelde 9 günlük bayram tatilindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Bu gözde turizm merkezlerinde yer bulamayanlar, vali de dahil kentte tanıdığı üst düzey isimleri arayıp, yardım istiyor.