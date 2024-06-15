Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu

Kurban Bayramı tatili için en çok talebin olduğu Antalya'ya, 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist bekleniyor. Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali Vekili Hulusi Arat, 2,7 milyon olan kent nüfusunun, bayramda 4 milyona ulaşacağını belirtti.