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Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu

Kurban Bayramı için Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya tatilci akını yaşanırken yer bulamayan bazı tatilcilerin Antalya Valisi'ni arayarak "Sayın valim yer yok" dediği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu - Resim: 1

Kurban Bayramı tatili için en çok talebin olduğu Antalya'ya, 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist bekleniyor. Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali Vekili Hulusi Arat, 2,7 milyon olan kent nüfusunun, bayramda 4 milyona ulaşacağını belirtti.

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Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu - Resim: 2

Kurban Bayramı tatilinde en yoğun talebin yaşandığı Antalya'ya, kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor.

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Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu - Resim: 3

Antalya'nın Belek, Kundu-Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde birçok otelde 9 günlük bayram tatilindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. 

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Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu - Resim: 4

Bu gözde turizm merkezlerinde yer bulamayanlar, vali de dahil kentte tanıdığı üst düzey isimleri arayıp, yardım istiyor.

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