Antalya ve Bodrum yanıyor

Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, hava sıcaklığının Antalya merkezde 39, Bodrum, Köyceğiz, Ortaca ve Seydikemer'de 40, Marmaris ile Datça'da ise 35 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.