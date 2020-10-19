Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi
Antalya'da, Ekim ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Bazı kişiler, denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Kentte yarından itibaren ise 3 gün boyunca yağışın etkili olması bekleniyor.
Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken, turizm kenti Antalya'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte 28 derece olan hava sıcaklığını fırsat bilenler, sahillere akın etti.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sonbaharda hafta sonu oluşan kalabalık, yaz aylarını aratmadı.
Sahile gelen bazı kişiler, sıcaklığı 27 derece olan denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.