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  3. 19 Ekim 2020 00:40

Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi

Antalya'da, Ekim ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Bazı kişiler, denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Kentte yarından itibaren ise 3 gün boyunca yağışın etkili olması bekleniyor.

Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi

Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken, turizm kenti Antalya'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte 28 derece olan hava sıcaklığını fırsat bilenler, sahillere akın etti. 

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Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sonbaharda hafta sonu oluşan kalabalık, yaz aylarını aratmadı. 

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Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi

Sahile gelen bazı kişiler, sıcaklığı 27 derece olan denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

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Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi

Öte yandan kentte pazartesi gününden itibaren 3 gün boyunca sağanağın etkili olması bekleniyor. 

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