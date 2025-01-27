Antalya'da 12 katlı otel inşaatında büyük yangın

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

12 katlı otel inşaatında çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangının kaynak ateşinin yatağa düşmesi sonucu çıktığını söyledi. Başkan Özçelik, "12 katlı bir otel inşaatının devamı sırasında kaynak ateşinin yataklar üzerine düşmesiyle alevler başladı. İşçiler önce söndürmeye çalışsa da başaramadılar. Ama şu anda kontrol altına alabilmek için itfaiye ekiplerimiz yoğun şekilde uğraşıyor. Son kalan 4 kişiden sonuncusunu da itfaiye ekibimiz aldı, şu anda can tehlikesi kalmadı. Şu anda son işçimizi de aldık. Toplamda 4 işçi mahsur kalmıştı, son arkadaşımızı da ekiplerimiz aldılar. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir insan içeride değil. Arkadaşlarımız içeriye girmek için yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Otel bitme aşamasına gelmiş, son işlemleri yapılıyor. Aşağı yukarı tamamlanmıştı. Henüz belediyemiz ruhsatlandırma işlemlerine başlamadı. İnşaatı devam eden bir oteldi burası. Dış bahçedeki malzemelerde bir yangın ihtimali yok, içeriyi söndürdüğümüz takdirde yangın büyümeyecektir. 3. katta yangın var. Üst katta yangın yok. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya ekibi, Alanya'daki kendi ekiplerimiz, su takviye ekiplerimiz tamamen koordineli çalışmaya devam ediyor. En son aldığımız işçi dahil hepsi kendisinde" dedi.