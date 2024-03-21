Antalya'da 2 tur teknesi alev alev yandı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde "Baba-A" ve "Admiral Black" isimli gezi teknelerinde yangın çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında 'Baba-A' isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."