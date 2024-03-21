  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Antalya'da 2 tur teknesi alev alev yandı

Antalya'da 2 tur teknesi alev alev yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinin yanmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: AA
Antalya'da 2 tur teknesi alev alev yandı - Resim: 1

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

1 / 12
Antalya'da 2 tur teknesi alev alev yandı - Resim: 2

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı. Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.

2 / 12
Antalya'da 2 tur teknesi alev alev yandı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında teknelerden biri tamamen yandı, diğeri kullanılamaz hale geldi.

3 / 12
Antalya'da 2 tur teknesi alev alev yandı - Resim: 4

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde "Baba-A" ve "Admiral Black" isimli gezi teknelerinde yangın çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında 'Baba-A' isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

4 / 12