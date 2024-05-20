Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı
Antalya’da 20 bin kişinin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Kaynak: DHA
1 / 21
Antalya'da 20 bin kişinin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
2 / 21
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Türk halkı, tüm imkansızlıklara rağmen topyekûn verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazmıştır" dedi.
3 / 21
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 105’inci yılında; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.
4 / 21